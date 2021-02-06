В Санкт-Петербурге мать десятерых детей умерла от коронавируса

В Санкт-Петербурге от коронавируса скончалась мать десятерых детей, которую доставили в стационар с большим объемом поражения легких и прогрессирующей дыхательной недостаточностью. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Мариинскую больницу.

49-летнюю женщину госпитализировали 8 января.

«Состояние при поступлении было расценено как тяжелое, стабильное, в связи с чем пациентка была переведена в респираторный центр, где проводилась интенсивная терапия с использованием всех современных препаратов и лечение кислородом», — сказали в больнице.

У пациентки десять детей: младшие учатся в начальной школе, старшему 30 лет. Теперь их будет воспитывать отец, который, как пишут СМИ, недавно потерял свою мать. Коллектив детского сада, где работала погибшая, собирает деньги на похороны и помощь семье.

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