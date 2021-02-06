Дипломаты Евросоюза контактировали с адвокатами Навального

Дипломаты Евросоюза во время визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву контактировали с адвокатами Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

По словам Борреля, министры иностранных дел Евросоюза обсудят приговор Навального и дальнейшие действия.

«Во время визита господина Борреля дипломаты ЕС поддерживали контакт с адвокатами господина Навального», — говорится в документе.

Глава дипломатии подчеркнул, что Евросоюз требует освобождения Навального и других задержанных во время демонстраций.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его. Прокурору по делу Навального предоставили охрану.