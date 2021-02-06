В Любляне восстановили работу вечного огня

В Любляне восстановили работу Вечного огоня у памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, который осквернили неизвестные. Об этом сообщило посольство России в Словении в Facebook.

«Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, снова горит!» — говорится в заявлении.

В российском ведомстве поблагодарили мэрию города за содействие.

Вандалы погасили Вечный огонь у памятника павшим сынам России в столице Словении 21 января.