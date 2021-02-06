В Дагестане раскрыли подробности задержания подозреваемого в двойном убийстве

| Бернст Ю.

В МВД Республики Дагестан сообщили детали задержания подозреваемого в двойном убийстве, который ранил сотрудника полиции. Об этом сообщается на странице ведомства в Instagram.

Уточняется, что задержанный подозревается в убийстве 34-летней и 29-летней женщин. Их тела с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире многоэтажного дома в Махачкале.

В течение суток сотрудники МВД по республике установили и задержали подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Дагестане начальник районного уголовного розыска получил ножевые ранения в живот и плечо во время задержания подозреваемого в убийстве двух девушек.