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Общество. Новости

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Источник: экс-глава дагестанского села убит в отделе полиции Махачкалы

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Бывший глава села Новокули в Дагестане убит в одном из отделов полиции в Махачкале, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его слова подтвердил другой источник в правоохранительных структурах республики.

Подозреваемый задержан на месте происшествия, скрыться он не пытался, добавил источник.

По предварительным данным, подозреваемый является сотрудником одной из силовых структур.

В этот же день в Дагестане начальник районного уголовного розыска получил ножевые ранения в живот и плечо во время задержания подозреваемого в убийстве двух девушек.

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