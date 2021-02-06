В Тбилиси проходит акция протеста против ограничений из-за коронавируса

| Бернст Ю.

Акция протеста с участием лидеров оппозиционных партий проходит в Тбилиси, передает «Интерфакс».

Участники митинга требуют отмены действующего в городах страны «комендантского часа», введенного из-за COVID-19.

Манифестанты собрались у здания парламента и прошли несколько километров по улицам города.

Начальник патрульной полиции Грузии Ваша Сирадзе заявил, что все нарушители правопорядка будут наказаны.

По данным грузинского Минздрава, в стране за последние сутки выявили коронавирус у 602 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 261 620.