Земельный конфликт мог стать причиной убийства экс-главы села в Махачкале

Более 300 жителей села Новокули собрались у отдела полиции в Махачкале. Об этом сообщает МВД Дагестана у себя в Instagram.

По данным МВД, жители Новокули собрались у отдела полиции в связи с происшествием вследствие «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией».

«На данный момент на улице Абдуллы Алиева в Махачкале в связи с ранее произошедшими событиями собрались более 300 жителей селения Новокули Новолакского района, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехало руководство МВД Дагестана.

Ранее бывший глава села Новокули в Дагестане был убит в одном из отделов полиции в Махачкале.

По предварительным данным, подозреваемый является сотрудником одной из силовых структур.