Переливание плазмы могло заставить коронавирус мутировать

Переливание плазмы пациентам с ослабленной иммунной системой могло спровоцировать мутации вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Bloomberg.

Ученые из Кембриджского университета в течение 102 дней наблюдали за течением коронавирусной инфекции у пациента, получающего плазму с антителами от доноров, переболевших COVID-19.

Несмотря на оказываемую помощь, пациент, чей иммунитет был ослаблен перенесенным ранее онкологическим заболеванием, умер.

Профессор микробиологии из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта, изучавший этот случай вместе с коллегами, считает, что плазма с антителами может повлиять на вирус достаточно, чтобы заставить его мутировать.

«Когда вирус имеет возможность оставаться в организме человека в течение длительного периода и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — отметил он.

Отмечается, что мутации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы в спайковом белке, который отвечает за проникновение в здоровые клетки организма. При этом специалисты не отметили возникновения серьезных мутаций после приема пациентом препарата ремдесивир.

В отчете говорится, что у пациента не развился определенный вариант коронавируса, как тот, что теперь стал доминирующей формой, циркулирующей в Великобритании. «Это только показывает, что кто-то вроде него мог стать нулевым пациентом», — подчеркнул Гупта.

Авторы исследования считают, что с учетом полученных данных плазму крови людей, переболевших коронавирусом, следует применять при лечении пациентов со слабым иммунитетом с осторожностью.