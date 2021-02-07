На Украине аварийно отключили два энергоблока ТЭС

В Винницкой и Львовской областях Украины аварийно отключены два энергоблока. Об этом сообщил депутат Верховной рады Андрей Герус у себя в Telegram-канале.

«В 00:52 (6 февраля) в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина — шум в топке котла. В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина — неисправность автомата безопасности», — говорится в сообщении.

Депутат отметил, что авария усложнила работу энергосистемы страны, однако потребители продолжат получать свет бесперебойно.

Ранее сообщалось, что на Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля для ТЭС, что может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света.