Родственник экс-главы дагестанского села рассказал о 38 пулях в теле убитого

Троюродный брат экс-главы села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова рассказал, что в убитого якобы попало 38 пуль. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Рамазана Султанова, накануне вечером Капланова «загнали» в РОВД, на него было написано заявление «насчет какой-то земли».

Он рассказал, что его убили односельчане его троюродного брата, якобы 38 пуль попали в Капланова.

Султанов отметил, что Капланов был очень дружелюбным и неконфликтным человеком.

Ранее бывший глава села Новокули в Дагестане был убит в одном из отделов полиции в Махачкале.

По предварительным данным, подозреваемый является сотрудником одной из силовых структур.