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Общество. Новости

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В Ставропольском крае раскрыли ячейку несовершеннолетних членов ИГИЛ*

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В Ставропольском крае на прошлой неделе задержали пятерых членов террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник, среди них есть несовершеннолетние.

«На прошлой неделе проводились оперативно-розыскные мероприятия по выявлению террористической ячейки в Ставропольском крае. В результате задержаны пятеро молодых людей, принесших присягу международным террористам из ИГИЛ», — говорится в сообщении.

Подробностей операции по задержанию террористов пока не приводится.

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