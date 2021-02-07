Турист погиб, катаясь на сноуборде на горнолыжном курорте в Кузбассе

В Кемеровской области турист погиб, катаясь на сноуборде на горнолыжном курорте Шерегеш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

Тело 30-летнего жителя Московской области нашли на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зеленая».

По предварительным данным, мужчина катался с другими туристами на сноубордах на необорудованном склоне горы, где врезался в выступающий из снега камень и потерял сознание. Приятели попытались оказать ему первую медицинскую помощь, однако житель Подмосковья умер до приезда спасателей.

Следователи организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее СК представил статистику травмирования при катании на «ватрушках».