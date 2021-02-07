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Общество. Новости

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Инфекционист перечислил причины повторного заражения коронавирусом

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о причинах повторного заражения коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа», — объяснил специалист.

По его словам, заразиться повторно возможно при высокой вирусной нагрузке — если человек постоянно контактирует с больными людьми. Кроме того, второй раз заболеть коронавирусом можно, если иммунный ответ после первого случая заражения не сформировался полноценно или когда иммунитет снижается из-за приема определенных препаратов.

Ранее эксперты назвали неожиданную причину мутаций коронавируса.

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