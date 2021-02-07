Психолог назвал способы борьбы со стрессом и раздражением в пробках

Директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал о способах борьбы со стрессом из-за пробок на дорогах.

В первую очередь сильное раздражение можно избежать, если проводить время в пути с пользой. Это позволит не считать этот промежуток бесцельно потраченным. По словам специалиста, необходимо постараться погасить раздражение, досаду и мысленное подталкивание себя к тому, чтобы быстрее доехать.

Психолог предлагает заполнять время в пробках прослушиванием музыки, аудиокниг и психологическими практиками — расслаблять тело и создавать позитивные образы.

«Можно себя полноценно заполнить, чтобы это не было вычеркнутыми часами, минутами, а иногда это складывается и в гораздо более длительные промежутки времени. Если человек научится управлять собой, то может применять это с пользой», — заявил он RT.

Ключников отметил, что если автомобилист в пробках неадекватно себя ведет и слишком бурно реагирует на происходящее, то это может свидетельствовать о неврозе и скрытой агрессии.

Ранее психотерапевт назвал причины постоянных опозданий.