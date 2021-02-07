Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию создателей NEXTA

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича, сообщил начальник международно-правового отдела ведомства Михаил Вавуло в интервью «Беларусь сегодня».

«Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через Генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», – заявил Вавуло.

В Белоруссии Степан Путило и Роман Протасевич обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Ранее стало известно, что в Минске был задержан администратор трех протестных Telegram-каналов.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.