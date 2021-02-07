В Москве девушка лишилась 2 млн рублей, забыв телефон в такси

В Москве у девушки, забывшей в такси телефон, сняли со счета 2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушка вызвала такси через приложение от одного из баров на Новослободской улице до дома. Когда она садилась в автомобиль, телефон был при ней. Во время поездки ей стало плохо и она попросила остановить машину, вышла на улицу, оставив сумку в салоне.

«Уже дома девушка обнаружила отсутствие телефона, к которому привязана банковская карта. Она позвонила в банк, где ей сказали, что с ее счета списано более 2 млн рублей», — рассказал собеседник агентства.

По словам потерпевшей, деньги были взяты для ипотеки.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист опоил клофелином и ограбил мужчину на 810 тысяч рублей.