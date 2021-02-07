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Общество. Новости

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Сергей Меликов Сергей Меликов

Врио главы Дагестана взял на контроль расследование убийства в Махачкале

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Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, которое произошло накануне в здании отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что врио главы республики обсудил произошедшее с руководством местных силовых структур и выразил уверенность в объективном расследовании дела.

Ранее сообщалось, что Капланова застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале. По подозрению в убийстве следователи задержали двух сотрудников Росгвардии, в отношении них возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору.

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