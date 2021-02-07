Детский омбудсмен проследит за ситуацией с пострадавшим в театре ребенком

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская проследит за ситуацией с ребенком, предположительно получившим ожог глаза в театре. Об этом она заявила в беседе с РИА «Новости».

«Возьму это дело на контроль», – сообщила омбудсмен.

Она добавила, что при необходимости семье ребенка будет оказана поддержка.

Ранее одна из посетительниц московского театра имени Пушкина пожаловалась, что ее ребенок получил ожог глаза из-за использования лазерной указки во время спектакля. Театр проводит проверку инцидента.