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Общество. Новости

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Врач рассказала об опасности сосудистых звездочек на лице

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Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, гематолог Ксения Бочарова рассказала, чем опасны сосудистые звездочки на лице и теле.

«Сосудистые звездочки — это медицинский термин, который означает купероз. При данном состоянии имеет место сосудистая патология, связанная с нарушением тонуса сосудистой стенки. Она очень тоненькая, и поэтому кровь, которая циркулирует, просвечивается и создает вот такой ярко-красный оттенок при осмотре кожи», — объяснила она «Пятому каналу».

Причин появления купероза на теле очень много, чаще всего с такой проблемой сталкиваются люди с эндокринными заболеваниями, проблемами с метаболизмом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями почек.

Также красные сеточки появляются у любителей злоупотреблять алкоголем и заядлых курильщиков. Немалую роль играет и генетическая предрасположенность.

Кроме того, купероз может проявится у людей с обезвоженной кожей или тех, кто находится в экстремальных условиях с резкими перепадами температуры.

Чтобы исключить общие заболевания, пациентам с сосудистыми звездочками в первую очередь необходимо обратиться терапевту. Если работа внутренних органов окажется не нарушенной, то стоит записаться к профессиональному косметологу. Специалист подберет правильные средства ухода и необходимые процедуры, которые помогут устранить проблему.

Ранее дерматолог назвал способ предотвращения преждевременного старения.

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