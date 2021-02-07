Установлен срок расследования убийства экс-главы села в Дагестане

Глава дагестанского управления Следственного комитета (СК) России Анатолий Щуров поручил завершить расследование уголовного дела об убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова за два месяца.

«По результатам заслушивания уголовного дела руководитель следственного управления Анатолий Щуров поручил<...> завершить расследование уголовного дела в 2-х месячный срок», – указано в сообщении СК.

По поручению Щурова в рамках расследования будут назначены все необходимые судебные экспертизы и допрошены свидетели, подозреваемым предъявят окончательное обвинение.

Ранее сообщалось, что Капланова застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале. По подозрению в убийстве следователи задержали двух сотрудников Росгвардии, в отношении них возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Дело взял на контроль врио главы Дагестана Сергей Меликов.