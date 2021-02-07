Матвейчев высказался о целях Запада в контексте ситуации с Навальным

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил об антироссийской направленности действий западных стран, поддерживающих Алексея Навального.

«Он хоть раз в жизни сказал что-нибудь хорошее про Россию, про прошлое? Не нравится ему Советский Союз — сказал бы что-то про царей, там, я не знаю. Про настоящее, про будущее — кроме так называемого «прекрасного будущего». Никогда в жизни! У него нет ни одной любимой фигуры в истории России, он абсолютно чужд российской культуре, российскому обществу», — заявил политолог.

Матвейчев также раскрыл цель поддерживающего Навального Запада, как он ее видит, — устроить в России революцию.

«Не строить какую-то прекрасную страну будущего — это им не было нужно ни при царях, хотя они консервативные были, ни при коммунистах, хотя они были левые, ни при либералах. Никогда не нужно было Западу здесь великой и прекрасной России. Задача стоит в том, чтобы торпедировать власть, а после революции — очередная гражданская война с миллионами жертв, очередные девяностые с теми же миллионами жертв и потерей экономики. И все, больше ничего не надо — распад страны», — добавил эксперт.