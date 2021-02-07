РВИО прокомментировало ход суда над Навальным, обвиненном в оскорблении ветерана

Российское военно-историческое общество прокомментировало события на судебном процессе над Алексеем Навальным, обвиненном в оскорблении ветерана.

«Вместо того чтобы, как мы, честно говоря, надеялись, просто принести извинения немолодому, заслуженному человеку, Навальный продолжил оскорблять Игната Артеменко и его родных. Он заявил, что ветераном «торгуют», как «куклой», на которую «нацепили медали», позволил себе уничижительные и недопустимые выпады в адрес фронтовика. Ветерану стало плохо прямо во время заседания, которое пришлось прервать, в связи с прибытием бригады «Скорой помощи».

РВИО не просто осуждает, но и глубоко презирает поведение Навального и его последователей по отношению к фронтовику.

РВИО готово оказать Игнату Артеменко всю необходимую правовую помощь, в том числе предоставить адвоката для отстаивания его интересов в судебном процессе. Тем самым 94-летний инвалид войны будет избавлен от необходимости лично присутствовать на заседаниях, выслушивая новые оскорбления.

РВИО требуем прекратить травлю, развязанную в интернете в отношении Игната Артеменко и его родных и близких. Особое возмущение вызывают попытки очернить биографию Игната Сергеевича, обвинив его в том, что в силу возраста он якобы не мог принимать участия в Великой Отечественной, да и, вообще, «отсиделся» на «теплом месте».

Заявляем, что любые попытки поставить под сомнение заслуги Игната Сергеевича и его фронтовую биографию, не только безосновательны, но и преследуются по закону. В этой связи оставляем за собой право обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет о привлечении авторов подобных измышлений к ответственности», - отмечается в заявлении.