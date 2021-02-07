Основатель Nexta назвал смешными требования властей Белоруссии о его экстрадиции

Создатель Telegram-канала Nexta Степан Путило считает «смешными просьбами» требования властей Белоруссии об экстрадиции из Польши его и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича. Об этом сообщает РБК.

Он пояснил, что подача заявления об экстрадиции является «абсолютно смешными просьбами», поскольку «в прошлый раз это не увенчалось успехом» и «закончилось ничем».

Путило уверен, что это, скорее всего, снова «закончится ничем».

«В демократических странах действуют совершенно иные нормы, и такие вот просьбы об экстрадиции останутся неудовлетворенными», — убежден Путило,

Основатель Nexta также отметил, что на его жизнь и работу требование об экстрадиции не влияет. Он сообщил, что живет в Польше уже пять месяцев.

«Так что пусть спецслужбы и дальше отправляют свои бумажки кому хотят и когда хотят», — сказал Путило.

Он также выразил мнение, что все «понимают, насколько политизировано дело».

В воскресенье, 7 февраля, стало известно, что Следственный комитет Белоруссии отправил в Польшу документы на экстрадицию основателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича.