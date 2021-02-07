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Общество. Новости

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Жириновский предложил выдвинуть создателей «Спутника V» на Нобелевскую премию

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Twitter заявил, что разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» следует наградить государственной премией, а также необходимо номинировать на Нобелевскую премию.

Он отметил, что создание этого препарата является «эпохальным событием».

«Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины», — написал Жириновский в соцсети.

Ранее Жириновский рассказал о своем «вкладе» в создание вакцины от COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от COVID-19.

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