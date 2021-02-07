В Чечне задержали двух предполагаемых пособников банды Бютукаева

| Бернст Ю.

В Чечне задержаны двое местных жителей, которых подозревают в пособничестве участнику бандгруппы ликвидированного боевика Аслана Бютукаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы региона, министра информации и печати региона Ахмеда Дудаева.

Речь идет об Исмаиле Исаеве и Саляхе Магомадове.

По словам Дудаева, они признались в том, что занимались пособничеством члену НВФ Борчишвили Рустаму, который входил в террористическую группу Бютукаева. После проведения следственных действий Исаев и Магомадов будут содержаться в изоляторе временного содержания ОМВД России по Урус-Мартановскому району. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании им меры пресечения.

20 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении в регионе пяти членов банды Бютукаева, включая самого Бютукаева, причастного к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году.

Впервые Магомедова и Исаева задержали весной 2020 года в Чечне в связи с модерированием оппозиционного Telegram-канала. По данным общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть», мужчины являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. Летом 2020 года при посредничестве организации Магомадов и Исаев переехали из Чечни в Нижний Новгород как в «более толерантный регион».

4 февраля «Российская ЛГБТ-сеть» сообщила, что Магомадова и Исаева задержали Нижнем Новгороде сотрудники полиции и увезли их в чеченский город Гудермес.