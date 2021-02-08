В Москве задержано и отменено более 10 рейсов

В Москве отменены и задержаны 13 авиарейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
По состоянию на 0.15 мск, в Домодедово задерживаются два рейса и еще два вылета отменены.
В Шереметьево задерживаются три рейса.
При этом во Внуково два вылета отменено, четыре рейса задержаны.
Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.
Ранее пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре из-за проблем с двигателем.
С 27 марта 2020 года российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. Позднее РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.