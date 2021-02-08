Занятия в школах Приамурья отменены из-за сообщений о минировании

Минобразования Амурской области приняло решение отменить занятия в школах Благовещенска после сообщений о минировании образовательных школ. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что анонимные сообщения стали причиной отмены школьных занятий в первую смену.

При этом решение по урокам во вторую смену пока не принято.

Сотрудники проводят проверку на фоне данных о минировании российских школ.

Ранее первоклассница в Одессе «заминировала» школу ради освобождения от уроков и кота. Кроме того, до этого новосибирские вузы получили сообщения о «минировании».