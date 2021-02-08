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Общество. Новости

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ЮАР перенесли старт вакцинации населения вакциной AstraZeneca

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Глава минздрава ЮАР Звелини Мкизе заявил, что республика приняла решение перенести начало вакцинации граждан от коронавируса препаратом англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это было сделано после данных о возможной неэффективности вакцины против нового штамма COVID-19.

Он добавил, что данная проблема носит временный характер.

«Это временная проблема, мы должны отложить вакцинацию препаратом AstraZeneca до тех пор, пока не решим эту проблему», — сказал Мкизе.

Ранее Financial Times опубликовало предварительные данные исследования о том, что вакцина AstraZeneca может быть малоэффективна против южноафриканского штамма.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 106,5 млн заболевших, свыше 78,2 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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