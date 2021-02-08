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Общество. Новости

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На Камчатке объявили лавинную опасность до 11 февраля

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Власти Камчатки ввели режим лавинной опасности в регионе на фоне выросшего риска схода снега со склонов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В региональном главке МЧС уточнили, что данное предупреждение действует сроком с понедельника, 8 февраля, по четверг, 11 февраля.

Ведомство подчеркнуло, что режим действует на территории Мильковского, Елизовского, Соболевского, Быстринского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов.

Кроме того, предупреждение действует в зоне Кроноцкого заповедника, Авачинского, Вилючинского, Корякского и Козельского вулканов.

Ранее в МЧС предупредили об угрозе схода лавины в Крыму, а на Чукотке — штормовое предупреждение с ураганным ветром и сильным снегом.

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