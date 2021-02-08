В Минздраве предупредили, что рак усложняет течение коронавируса

Минздрав опубликовал рекомендации по лечению коронавируса, в которых содержалась информация об утяжелении течения инфекции при наличии у пациента онкологического заболевания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведомство подчеркнуло, что таким гражданам следует особенно тщательно соблюдать все меры по профилактики COVID-19.

«Максимальному риску подвержены: пациенты, получившие противоопухолевое лекарственное лечение в настоящее время или в течение последних 3 месяцев; пациенты, которым проводится лучевая терапия; пациенты с лейкопенией и/или низким уровнем иммуноглобулинов», — сказано в рекомендациях.

Кроме того, в группе риска также находятся те, кто в срок не боле полугода прошел трансплантацию аутологичного и аллогенного костного мозга, лица, которые получают иммуносупрессивную терапию, и пациенты с некоторыми типами опухолей кроветворной и лимфоидной тканей.

Министерство добавляет, что таких граждан следует по возможности отправлять на амбулаторное лечение дома.

В рекомендациях также содержится предупреждение о высоком риске развития туберкулеза у переболевших коронавирусом. Ранее Главный инфекционист США оценил публикацию в Lancet о российской вакцине «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 106,5 млн заболевших, свыше 78,2 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».