Врач дал советы, как правильно одеваться в морозы

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как правильно одеваться в морозы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он предупредил, что в столицу пришли аномальные холода, которые могут грозить переохлаждением и обморожением.

По его словам, в таких погодных условиях следует надевать четыре слоя одежды, а также не забывать про шарф и носить перчатки под варежки.

«Хорошо согревают в холода ворсистые материалы, шерсть. Одеваться нужно в несколько слоев. Три-четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними», — подчеркнул Тяжельников.

Специалист депздрава столицы добавил, что следует также надевать непродуваемую шапку, которая будет закрывать уши. Он отметил, что москвичам следует носить не только теплую но и свободную обувь а также напомнил о горячих напитках (кофе, чай), которы согревают в холодную погоду.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в ночь на вторник температура воздуха в Москве понизится до -30°С.