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Общество. Новости

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Против главы Обского бассейна внутренних водных путей возбуждено дело

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Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО) возбудило дело в отношении руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что уголовное производство инициировано по статье о мошенничестве в крупном размере.

«Управлением на транспорте МВД России по СФО возбуждено уголовное дело в отношении руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере», — отметили в управлении на транспорте МВД по СФО.

Другая информация о материалах дела не приводится.

Ранее СК по Республике Дагестан сообщил о возбуждении дела в отношении бывшего главы министерства природных ресурсов Набиюлы Карачаева.

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