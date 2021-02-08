Минздрав изменил список возможных к назначению от COVID-19 лекарств

Минздрав России опубликовал рекомендации по профилактике, лечению и диагностике коронавируса, в которых содержится сокращенный список лекарств, которые могут быть назначены для лечения COVID-19.

Так, из нового перечня был убран азитромицин. Однако в список были внесены гидроксихлорохин, фавипиравир, умифеновир, ремдесивир и рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α).

В рекомендациях подчеркивается, что беременные женщины, которые получили положительный результат анализов на коронавирус, могут использовать только рекомбинантный ИФН-α2b.

Кроме того, в документе сказано, что наличие онкологического заболевания осложняет течение коронавируса, а также, что у переболевших COVID-19 повышается риск развития туберкулеза.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 106,5 млн заболевших, свыше 78,2 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».