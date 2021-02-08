Четыре человека погибли при сходе снега с крыши склада в Алтайском крае

Четыре человека погибли в селе Смазнево в Алтайском крае при сходе снега с крыши зернохранилища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что всего под снегом оказались восемь человек. Инцидент произошел около 09.30 по местному времени (05:30 мск). Спасатели извлекли семерых человек, четверо из которых погибли. В настоящее время ведутся поиски последнего.

По данным пресс-службы, из Барнаула в Смазнево направили бригады Центра медицины катастроф.

Согласно информации источника агентства в экстренных службах, два человека получили травмы, одного из пострадавших госпитализировали в городскую больницу с переломом ребер.