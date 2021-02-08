Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, 12 января 2021 года

В центре Екатеринбурга загорелось 23-этажное здание

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В центре Екатеринбурга загорелось 23-этажное административное здание, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

«По предварительной информации, на площади 20 кв. м горят электрощитки с 1-го по 9-й этажи. Звеньями газодымозащитной службы проводится эвакуация людей и обследование помещений», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что горят 100 погонных метров кабелей.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что с места происшествия госпитализированы два человека. Пострадавшие получили отравление продуктами горения.

Всего из здания эвакуировали 23 человека, шесть из них — с помощью масок дыхательных аппаратов.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме в Новой Москве, в котором погибли дети.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.