Синоптики предупреждают москвичей о сильных снегопадах к концу недели

Москвичам к концу недели пообещали рекордные снегопады.

«Новая неделя в столичном регионе будет богата погодными катаклизмами. Самые сильные морозы сменятся рекордным снегопадом. А причиной тому станет борьба арктического антициклона и южного циклона», — говорится на сайте «Метеоновостей».

Самым холодным днем зимы станет 9 февраля, когда температура ночью опустится до -25°C, днем мороз будет до -15°C, что ниже нормы на 10-11 градусов.

«А в пятницу, 12 февраля, в Москву нагрянет настоящее зимнее ненастье, со снегом, метелью и заносами на дорогах», — предупреждают синоптики.

Ожидается, что снег будет идти всю пятницу, за сутки выпадет рекордное число осадков. Также снегопад продолжится и в субботу. В другой публикации на портале отмечается, что сугробы подрастут как минимум на 20 сантиметров к концу недели, сейчас в столице высота снежного покрова достигает 35 сантиметров. В целом за несколько дней выпадет более половины месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что с 7 по 9 февраля в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов.