Еще 1 728 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве

За минувшие сутки в Москве выявили 1 728 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает столичный оперативный штаб.

Скончались еще 62 пациента с подтвержденным коронавирусом, полностью выздоровели 339 человек.

За весь период пандемии в Москве зарегистрировано 945 452 случая COVID-19, 13 958 человек скончались, 851 171 человек вылечился.

Всего в России за сутки выявили 15 916 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.