Дети потушили снегом Вечный огонь в парке Петербурга

Дети забросали снегом Вечный огонь в Дворцовом парке Красносельского района Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 16.00 7 февраля. Четверо детей от 10 до 12 лет находились у мемориала, после чего один из них бросил комок снега в огонь, в результате чего пламя погасло.

С несовершеннолетними уже провели профилактическую беседу, их родителей намерены привлечь к административной ответственности.

Ранее вечный огонь погас в центре Марсова поля в Петербурге.