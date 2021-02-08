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Общество. Новости

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Дети потушили снегом Вечный огонь в парке Петербурга

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Дети забросали снегом Вечный огонь в Дворцовом парке Красносельского района Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 16.00 7 февраля. Четверо детей от 10 до 12 лет находились у мемориала, после чего один из них бросил комок снега в огонь, в результате чего пламя погасло.

С несовершеннолетними уже провели профилактическую беседу, их родителей намерены привлечь к административной ответственности.

Ранее вечный огонь погас в центре Марсова поля в Петербурге.

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