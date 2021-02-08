Зеленский заявил об отсутствии подтвержденной эффективности «Спутника V»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закупка российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не планируется, передает «Интерфакс».

«Никакого подтверждения эффективности российской вакцины «Спутник V» не существует», — сказал Зеленский.

Кроме того, он напомнил о необходимости дать возможность вакцинироваться всем гражданам, отметив, что у людей существует проблема доверия к прививкам.

«Мы должны дать возможность вакцинироваться всем, но 50% в вакцинирование не верит», — заявил глава государства. При этом он добавил, что сам готов вакцинироваться вмести с военными как верховный главнокомандующий.

Ранее Зеленский признался, что Украине приходится «стоять с протянутой рукой» в вопросе вакцинации от коронавируса.