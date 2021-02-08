Заммэра Москвы заявил о скором возращении столицы к обычной жизни

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в ближайшие месяцы ограничения по коронавирусу можно будет снять.

Он отметил положительную динамику в снижении числа заболевающих инфекцией, а также по количеству госпитализаций.

«Постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения», — сказал чиновник в эфире «России 24».

Ефимов уточнил, что власти Москвы надеются, что горожане смогут вернуться к полноценной жизни в ближайшие месяцы.

Ранее эксперт спрогнозировал серьезное снижение заболеваемости COVID-19 в Москве.