Путин назвал Россию единственной страной с тремя вакцинами от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса», — отметил он на Совете по науке и образованию.

Глава государства добавил, что Россия — пока единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной разработки. Путин подчеркнул, что это крупный научный успех.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор». Третья отечественная вакцина, «КовиВак», была разработана центром им. Чумакова. Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот в марте текущего года, сейчас он находится на этапе регистрации.

Ранее сообщалось, что большинство россиян доверяет отечественным вакцинам.