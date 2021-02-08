Лжебизнесмены похищали средства у пенсионеров с помощью купюр из «банка приколов»

В Петербурге два лжебизнесмена похищали сбережения пенсионеров в помощью купюр «банка приколов». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, мошенники подходили к пожилым людям на улицах, представляясь бизнесменами из ближнего зарубежья. Они просили помочь перевести деньги, так как купюры их страны якобы не принимают. Для этого они убеждали пенсионеров снять все сбережения со счетов и взамен полученных денег отдавали билеты «банка приколов».

Одна из жертв злоумышленников обратилась в полицию. В январе этого года 71-летняя женщина передала незнакомцам 360 тысяч рублей, получив взамен муляжи.

Правоохранителям удалось задержать лжебизнесменов. Ими оказались 25-летний приезжий из Самары и 21-летний уроженец города Астрахани. Выяснилось, что мужчины совершили еще два аналогичных преступления в Выборге в Ленинградской области, где они похитили более миллиона рублей у 69-летней женщины и 800 тысяч у 79-летнего мужчины.

В настоящее время фигуранты дела арестованы.

Ранее в Москве мошенники выманили у пенсионерки более 2 млн рублей.