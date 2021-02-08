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Общество. Новости

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Кира Ярмыш Кира Ярмыш

Пресс-секретарю Навального предъявлено обвинение в нарушении санитарных норм

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Следственный комитет предъявил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несанкционированной акции в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Веронику Полякову.

«Ранее нас уведомили, что состоится процедура предъявления обвинения, она состоялась», — сказала правозащитник.

Отмечается, что с адвоката взяли подписку о неразглашении информации предварительного следствия.

Ранее сообщалось, что суд отправил Ярмыш под домашний арест.

Ярмыш стала подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм 31 января. Она была задержана на территории спецприемника в день, когда истек срок предыдущего административного наказания.

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