Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

Оскорбление ветеранов ВОВ назвали уделом безнравственных людей, которым нет прощения

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Марина Иванова, председатель Московской городской организации профсоюза образования, прокомментировала ситуацию с появлением в Сети ролика, на котором 14-летний сторонник Алексея Навального унижает своего 90-летнего деда.

«Как часто в последнее время мы слышим слова разоблачений и жестких обвинений. И даже на какое-то время оказываемся под их воздействием. Но вскоре приходит осознание происходящего. Вспоминаешь о деде, погибшем в бою под Будапештом, когда победа была уже на пороге, об отце, честно прослужившем в нашей армии много лет, обо всех, кто сражался за мир на нашей земле и трудился на наше благо во время Великой Отечественной.

Многих из них уже нет. Осталась только память и наша благодарность им. Но есть еще ветераны, которые живут рядом с нами, кому мы можем сказать слова благодарности и отдать им дань уважения от поколений, не знавших войны, голода и потерь. И только иваны, родства не помнящие, циничные и безнравственные, позволяют себе оскорблять этих великих людей. Им нет прощенья и уж воистину им не грозит благодарная память поколений.

Никто и не вспомнит их словесный «салат», не принесет на их могилу цветы. И сегодня мы тоже не хотим их знать, сочувствовать и поддерживать. Пусть проходят мимо и подальше от нас», — отметила Иванова.

Ранее сообщалось, как подростки поспорили с пенсионером насчет несогласованных акций в Москве. 90-летний мужчина назвал молодежь, симпатизирующую Алексею Навальному, оболтусами и дураками. За это 14-летний внук несколько раз плюнул деду на спину, а затем помочился на него, сообщает телекомпания НТВ.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.