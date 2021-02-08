Эксперт прокомментировал интерес Запада к фигуре Навального

Политолог, эксперт в области Интернет и социальных сетей Михаил Ковалев в комментарии «Газете.Ru» отметил, что Алексей Навальный удобен Западу для сотрудничества по нескольким причинам.

«Появление дипломатов на суде по делу Навального говорит о том, что западные коллеги плохо изучают менталитет, россиян, которые очевидно трактуют как вызывающий жест иностранную поддержку в спорной ситуации. Демонстративная поддержка Навального со стороны иностранных дипломатов говорит о том, что они поддерживают его, поддерживают впрямую и не считают важным, видимо, стесняться этого, как-то скрывать эту позицию. Поражает демонстративная игра», — поделился Ковалев.

По его словам, Навальный интересует Запад по нескольким причинам.

Одна из них — противодействие российскому президенту Владимиру Путину. «Навальный яркий, шумный лидер, который играет против Путина, а Путин является серьезным конкурентом Запада в борьбе не только за энергетику, но и за любое влияние, которое есть в мире», — пояснил политолог.

Кроме того, как добавил эксперт, Навальный является «медийным продуктом».

«Это человек, который отказался от построения большой структуры, хотя пытается это сделать, и сделал упор на медиа. В отличие от многих других российских политиков, которые не очень развивали цифровые сервисы, он сделал на это ставку много лет назад и добился там серьезных успехов в плане охвата аудитории, роста числа подписчиков. Ему не нужна поддержка СМИ — он сам себе СМИ. И, конечно, здесь он является удобным и выгодным партнером, просто как большой медийный ресурс», — сказал Ковалев.

«Мы живем в медийном мире, где медиа оказывают серьезное влияние на людей, независимо от того, телевидение это, газеты, электронные СМИ или соцсети. Запад, имея подавляющее влияние на цифровые сервисы, — иностранцам принадлежат основные социальные сети — может поддерживать любые тренды, делая это явно или нет. Поэтому поддержка Навального со стороны больших цифровых платформ оказывает серьезное влияние именно по охвату аудитории. Более того, эти соцсети имеют все рычаги для того, чтобы банить альтернативную позицию, избегать серьезного противостояния», — считает специалист.