СК намерен отправить на лечение готовившего взрыв в красноярской школе подростка

| Бернст Ю.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о подготовке подростком теракта в одной из школ в Красноярском крае в 2020 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба СК России.

По данным ведомства, что весной 2020 года подросток планировал совершить теракт в школе № 6 города Минусинска Красноярского края. Для этого он собрал четыре взрывных устройства. Сотрудникам УФСБ России удалось предотвратить взрыв, задержав юношу. На допросе подросток полностью признал свою вину.

Ему предъявлено обвинение в «приготовлении к террористическому акту», «прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности», «незаконном изготовлении взрывных устройств» и «незаконном хранении и переноске взрывных устройств».

В ходе следствия у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, рассказали в ведомстве. Следователи намерены отправить 15-летнего юношу на лечение в психиатрическую больницу.