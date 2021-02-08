Голикова: Россия медленно приближается к нормальной жизни

| Бернст Ю.

Россия приближается к нормальной жизни, благодаря снижению напряженности в ситуации с пандемией коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова передает РИА «Новости».

«Хотя и медленными темпами, но приближаемся к нормальной жизни», — сказала Голикова на совещании с деятелями культуры и искусства.

Она отметила, что для работников сферы искусства это очень важно, поскольку ничто в культуре не заменит общения со зрителем, аплодисментов и настоящего эмоционального восхищения.

«Очень хочется, чтобы этот положительный тренд продолжился», — добавила вице-премьер.

Ранее Голикова сообщила, что коронавирус обусловил треть избыточной смертности в 2020 году.