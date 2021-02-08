В Дагестане арестовали двух росгвардейцев после убийства экс-главы села

Советский районный суд Махачкалы за месяц арестовал двух росгвардейцев, подозреваемых в убийстве бывшего главы села Новокули. Об этом пишет ТАСС.

«Суд постановил избрать в отношении Курбанова Салмана Муслимовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 5 апреля 2021 года включительно», — сказала руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Ранее арестовали Курбанова Сулеймана.

34-летний Абакар Капланов был убит в отделении полиции 6 февраля. По версии следователей, «из-за ранее возникших неприязненных отношений» росгвардейцы расстреляли бывшего главу села. Мужчина скончался на месте. В МВД сообщали, что убийство произошло из-за спорного земельного участка.