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Общество. Новости

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Флаг Нидерландов на одной из улиц города Делфт накануне парламентских выборов, 14 марта 2017 год Флаг Нидерландов на одной из улиц города Делфт накануне парламентских выборов, 14 марта 2017 год

В Нидерландах продлили комендантский час до 3 марта

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Комендантский час в Нидерландах продлили до 3 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявлении правительства страны.

Власти приняли данное решение из-за того в стране «набирают обороты более заразные варианты коронавируса», что может привести к новому всплеску заражений.

Комендантский час в Нидерландах действует с 23 января. С 21.00 до 4.30. на улице нельзя находиться без уважительной причины. Нарушителям грозит штраф в размере €95.

Ранее в стране продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля.

6 февраля в Нидерландах число заражений коронавирусом превысило 1 миллион.

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