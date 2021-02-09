Врач Мясников назвал опасное для сердца лекарство

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег россиян об опасности использования сосудосуживающих капель.

В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что элементы таких препаратов, заставляющие сужаться сосуды, действуют на сердце «возбуждающе». По его словам, они вызывают у многих людей аритмию.

Мясников указал, что тахикардия является одним из побочных эффектов таких капель. По его мнению, они могут привести к серьезным нарушениям и даже к развитию инфаркта миокарда у человека, у которого больное сердце или есть гипертония.

Кроме того, специалист отметил, что при использовании сосудосуживающих капель в крови повышается уровень калия, что также грозит большой опасностью для людей с больными почками.

«Так что имейте в виду, капли — не больше трех дней, максимум пять, дальше могут быть проблемы», — добавил Мясников.

В качестве альтернативы он рекомендовал при насморке промывать нос соленой водой.